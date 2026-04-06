José Ramírez, a un juego de hacer historia con Cleveland

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CLEVELAND. José Ramírez hizo su debut en las Mayores el 1ro de septiembre de 2013, como un jugador de 20 años subido desde Doble-A para fungir como corredor emergente durante la lucha de Cleveland por la postemporada. Al recordar ese hito, evocó algunas de sus primeras aspiraciones en su carrera.

Ramírez se ha consolidado como un ícono en la historia del deporte de Cleveland y como un símbolo moderno de durabilidad, longevidad y excelencia en Major League Baseball.

En ese sentido, ayer domingo fue motivo de celebración. El jugador de 33 años disputó el juego número 1,619 de su carrera, en el Juego 2 de una doble cartelera contra los Cachorros, para igualar la marca histórica de la franquicia en Cleveland que ostentaba Terry Turner.

Ramírez superó al miembro del Salón de la Fama Nap Lajoie para adueñarse en solitario del segundo lugar en la historia del club el martes. Podría quedarse con el primer puesto en solitario en juegos disputados tan pronto como este lunes.

El dominicano José Ramírez, quien está en su 14ta temporada, se convertirá en el único jugador activo en liderar a una franquicia de MLB en juegos disputados.