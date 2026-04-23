José Soriano coloca récord en 5-0 y baja su efectividad a 0.24

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Angelinos7

Toronto3

ANAHEIM, California.AP. Mike Trout conectó un cuadrangular, Nolan Schanuel añadió un jonrón y pegó un doble de tres carreras, y el dominicano José Soriano trabajó cinco entradas en blanco, mientras los Angelinos de Los Ángeles vencieron 7-3 a los Azulejos de Toronto.

Soriano, quien tiene marca de 5-0, permitió tres imparables y ponchó a cinco en cinco entradas antes de salir con ventaja de 3-0. Redujo su efectividad a 0,24, la mejor de las Grandes Ligas.

El derecho de 27 años es el primer lanzador de las mayores desde 1900 en permitir no más de una carrera en sus primeras seis aperturas de una temporada, y tiene la efectividad más baja (con un mínimo de 30 entradas lanzadas) en las primeras seis aperturas de un lanzador en una campaña desde 1913, cuando las carreras limpias se hicieron oficiales en ambas ligas.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-0. Jesús Sánchez de 3-0.

Yankees4

M. rojas0

BOSTON .AP. Max Fried permitió tres hits en ocho entradas sin carreras, y los Yankees de Nueva York vencieron 4-0 a los Medias Rojas de Boston.

El dominicano Amed Rosario conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada y produjo cuatro carreras.

Seattle5

Oakland4

SEATTLE .AP. Josh Naylor conectó un sencillo que dejó en el terreno al rival, Cal Raleigh pegó un jonrón por tercera vez en igual número de juegos y los Marineros de Seattle vencieron 5-4 a los Atléticos.

El dominicano Julio Rodríguez conectó un par de sencillos para extender a 19 juegos su racha embasándose. Rodríguez bateó de 5-2.

Mets3

Mellizos2

NUEVA YORK. Los Mets de Nueva York vencieron 3-2 a los Mellizos de Minnesota, para detener su racha perdedora al hilo en 12.

El partido marcó el regreso a la alineación del dominicano Juan Soto, quien bateó de 3-1.

Rays6

Rojos1

Tampa Bay. El dominicano Junior Caminero conect´ço su sexto jonrón de la campaña en la victoria de los Rays de Tampa Bay 6-1 sobre los Rojos de Cincinnati.

Por Cincinnati, el dominicano Elly De La Cruz de 4-0. Por los Rays, Caminero de 4-1.

Astros2

Cleveland0

CLEVELAND .AP. El cubano Yordan Álvarez conectó su 11mo jonrón para liderar las Grandes Ligas, y Peter Lambert lanzó seis entradas sin permitir carreras, para guiar la victoria el miércoles 2-0 de los Astros de Houston ante los Guardianes de Cleveland.

Por Cleveland, los dominicanos José Ramírez de 2-0. Juan Brito de 3-0. Angel Martínez de 1-0.