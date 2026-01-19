El juego entre Águilas y Toros pautado para esta noche: ¿va o no va? Conoce la última decisión de la Lidom

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección Técnica de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) informó que el juego a celebrarse la noche de este lunes, en el estadio Francisco Micheli de La Romana, a las 7:30 p.m., se corresponde con el partido entre las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este, anulado por la Resolución Contenciosa No. PL-002-2025-2026, originalmente celebrado el pasado viernes 16.

Indicó que, si del resultado del marcador final de ese encuentro resulta un empate entre ambos equipos en la segunda posición del Round Robin, deberá procederse a la celebración de un juego adicional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19.e) del Reglamento vigente para el Torneo 2025-2026, en la sede del equipo que haya ganado la serie particular en la serie semifinal.

Se recuerda que el viernes, las Águilas ganaron 6 por 2, pero los Toros emitieron una protesta acusando a los aguiluchos de haber inscrito 9 jugadores importados, en lugar de 8, como dice el reglamento.