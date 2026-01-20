Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Revisa si ganaste: estos son los números de la lotería de hoy, lunes 19/01/26

Resultados de la lotería de hoy

Bolos de lotería

Nacional

17 26 07 04 02

Lotería Nacional

37 35 13

Leidsa

38 01 22

Loto Pool

08 17 18 29 30

Super Kino TV

01 02 05 06 14 15 16 19 22 27 29 37 39 48 55 57 58 62 66 75

Quiniela Leidsa

22 19 12

Loto - Loto Más

04 13 15 23 26 29 06 14

Quiniela Real

07 80 00

Loto Pool

29 74 12 34

Loto Real

04 11 17 28 32 33

Quiniela Loteka

03 70 87

Mega Chances

18 65 34 83 79

New York 3:30

69 39 71

New York 11:30

94 91 95

Florida Día

63 34 32

Florida Noche

59 48 77

Mega Millions

02 22 33 42 67 01

PowerBall

05 08 27 49 57 14 4X

La Primera Día

73 16 16

Primera Noche

16 40 64

Loto 5

37 20 31 35 22 10

La Suerte MD

66 07 72

La Suerte 6PM

51 80 52

LoteDom

65 37 94

El Quemaito Mayor

67

King Lottery 12:30

82 43 19

King Lottery 7:30

47 94 36

Anguila 10:00 AM

67 02 45

Anguila 1:00 PM

39 73 78

Anguila 6:00 PM

96 08 03

Anguila 9:00 PM

94 07 14

