Leones derrotan 6-4 a las Estrellas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Leones del Escogido derrotaron este viernes seis vueltas porcuatro sobre las Estrellas Orientales en partido celebrado en el Estadio Tetelo Vargas, en San Pedro de Macoris.

Los Leones ahora ponen su foja en la tabla de posiciones con 13 triunfos y 16 fracasos. Mientras que los orientales tienen record en 13 ganados y 18 perdidos.

Las Estrellas Orientales hicieron su primera carrera en el mismo primer episodio gracias a jonrón de Rodolfo Durán, su número tres, entre los jardines izquierdo y central. La segunda carrera de los verdes llegó en el quinto acto por un elevado de sacrificio de Raimel Tapia con Eugy Rosario corriendo en la tercera base que anotó su problemas. Ismael Munguia remolcó la tercerea vuetla de las Estrellas con hit al central para empujar a José Tena.

Luego, los visitantes empataron las acciones a uno por bando en el cuarto acto, cuando Jorge Mateo pegó un sencillo remolcador que llevó al plato a Gio Urshela. En el quinto episodio, Yamaico Navarro remolcó dos carreras en el espeso rally de cinco anotaciones que fabricaron los melenudos contra los lanzadores de las Estrellas para poner el choque 6-1 en el Tetelo Vargas. También Jasson Domínguez pegó un doblete para remolcar una vuelta.

La victoria correspondió para Roldi Muñoz (1-0).y perdió Oscar De La Cruz (0-1). Salvó el relevista Guerrero.