Ramírez despacha su 2do jonrón en la pretemporada

Fort Myers. Aaron Zabala despachó dos jonrones remolcadores de cuatro carreras en la victoria anoche de los Rancheros de Texas 12-3 sobre los Guardianes de Cleveland.

Para Zabala fueron sus dos primeros cuadrangulares y sus primeras remolcadas en la pretemporada.

El dominicano José Ramírez conectó su segundo vualacerca en los juegos de exhibición y ahota batea para .500.

NORTH PORT, Florida .AP. El ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, ponchó a cuatro bateadores en su primera apertura de pretemporada.

Skenes, además, regaló cuatro boletos gratis en dos entradas y un tercio para Pittsburgh el miércoles contra los Bravos de Atlanta.

Los Piratas ganaron el partido 3-1.

Se espera que esta salida de 53 lanzamientos sea la única que Skenes tenga con Pittsburgh antes de unirse a Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol.

Permitió un hit y una carrera al enfrentarse a 12 bateadores. Comienza su tercera temporada con los Piratas.

Por los Piratas, los dominicanos Oneil Cruz conectó de 2-2. Marcell Ozuna de 2-0 ante su antiguo equipo.

Por los Bravos, el dominicano Jorge Mateo de 1-0.

Florida. El dominicano Eloy Jiménez conectó ayer tarde doble y sencillo en el partido que su equipo de los Azulejos de Toronto empataran 4-4 ante los Tigres de Detroit.

Jiménez busca ganarse un puesto en los campos de entrenamientos con el conjunto de Canadá.

Su compañero de equipo Vladimir Guerrero Jr. despachó un imparable.

El también dominicano Wenceel Pérez disparó un inatrapable por la tropa de los Tigres.