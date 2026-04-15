Manatíes ganan en apertura 4to Torneo Liga Nacional Béisbol

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Amina, Provincia Valverde. Los Manatíes de Montecristi vencieron 3-2 a los Linieron de Valverde, en el inicio de la 4ta edición del Torneo Nacional de Béisbol Profesional, en el estadio de Amina, de la Provincia Valverde.

La victoria correpondió para el lanzador abridor Bermi Rodríguez (1-0) y la derrota para Robert Cruz (0-1). Salvó George Veras (1).

El evento inició con el canto a la patria y la invocación por el reverendo Tomás Reynoso.

El diputado José Valenzuela tuvo a su cargo las palabras de bienvenida.

El comunicador Héctor Gómez, comercializador de la justa, dijo sentirse comprometido con el desarrollo del evento que reúne a las franquicias de los Manatíes, Linieros, Constituyentes de San Cristóbal y Reyes de La Capital", afirmó.

El licenciado Zacarías Alfonso Peña Melo, presidente de la liga, dijo sentirse honrado por la puesta en marcha de la cuarta edicion de la LNBp.

Peña Melo agradeció el respaldo de la Presidencia de la República, Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), en la persona del ingeniero Kelvin Cruz; Ministerio de Turismo; presidido por el licenciado David Collado; Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), en la figura de Wellington Arnaud, Empresa de Generación Hdroeléctrica Dominicana (EGEHID), en el ingeniero Rafael Salazar y Grupo Farmacias GBC.