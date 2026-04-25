Oneil Cruz proyecta pegar 52 h4 y 65 robos

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

El sensacional jardinero central de los Piratas de Pittsburgh, Oneil Cruz, está disfrutando de un extraordinario inicio de temporada.

Cruz, de 6'7" de estatura y 27 años, ha jugado los partidos (25) de los Piratas de Pittsburgh en lo que va de temporada.

Tiene 112 apariciones al plato, 102 turnos, con un promedio de .284, 8 jonrones, 23 remolcadas, 19 anotadas, 29 hits, 5 dobles, 13 extrabases, 58 bases alcanzadas, 10 bases robadas (líder de la Liga Nacional), 9 bases por bolas, 38 ponches, OBP .348, SLG .569, OPS .917, OPS+ 152, WAR 0.7.

El oriundo de Nizao, lidera varios departamentos ofensivos entre los dominicanos en la temporada, jonrones (8), remolcadas (23), extrabases (13), bases alcanzadas (58), turnos (102), SLG (.569) y OPS (.917).

Se proyecta a hacer un 50-60

Cruz cuenta con 8 jonrones y 10 robos en 25 partidos, de mantener ese ritmo en ambos departamentos, lo proyectan para pegar 52 jonrones y robarse 65 bases.

Cruz lideró la Liga Nacional en bases robadas en 2025 con 38. En lo que respecta a los jonrones, su total más alto en una temporada es 21 en 2024.

En la temporada pasada conectó 20. Extraordinario poder y capacidad para generar velocidad de salida. Cruz ha registrado impresionantes batazos, estableciendo récords de Statcast de manera habitual. Es dueño de batazos con velocidades de salida de 122.9 mph, récord en la era Statcast (desde 2015), incluyendo jonrones y hits más contundentes.