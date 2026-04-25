Revive la Guerra de Abril: nueva exposición en Fortaleza Santo Domingo

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El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) y el Museo Fortaleza Santo Domingo dejaron abierta este viernes una exposición sobre la Guerra de Abril, uno de los escenarios épicos de la contienda, ocurrida en 1965.

“Los comandos de la guerra”, que se exhibe en el Museo Monumento Fortaleza de Santo Domingo, cuenta la historia del involucramiento espontáneo de cientos de civiles en la lucha de los militares constitucionalistas que intentaban reponer el gobierno legítimo de Juan Bosch, derrocado un año y medio antes por un golpe de Estado.

La exposición reseña el asalto de las fuerzas constitucionalistas a la Fortaleza Santo Domingo el 30 de abril de 1965, acción que les permitió conseguir armas, ya que el recinto era la sede del departamento contra motines de la Policía Nacional, conocida popularmente como los “cascos blancos”.

“Los comandos de la guerra” presenta, además, cientos de fotografías de carnet de militantes civiles sin identificar, tomadas por el fotógrafo Milvio Pérez para el Comando Central con fines de identificar a los integrantes de los comandos de civiles. Esto último nunca ocurrió, pero quedaron las fotos de cientos de ellos, mayoría muy jóvenes, que se integraron con valor, a pesar de que se enfrentaban a la fuerza militar norteamericana.

Se exhibe como un homenaje a todas las personas anónimas que, a pesar del enorme poder militar que enfrentaban, defendieron la soberanía con marcada decisión. Los textos están disponibles en español y en inglés, atendiendo a la cantidad de turistas que visitan diariamente la Fortaleza Ozama, hoy un centro cultural en la Ciudad Colonial.

Museo de la Resistencia y la Fortaleza Santo Domingo inauguran exposición a 61 años de la guerra de abril

Al intervenir en el acto de apertura de la muestra, la directora-fundadora del MMRD, Luisa De Peña Díaz, destacó la misión que tiene la institución que dirige, enfocada en que la juventud conozca esos eventos que ocurrieron en el pasado y por lo cual instituciones como estas deben mantenerse, para que puedan recordar la importancia de mantener viva la memoria de un pueblo que luchó por su democracia.

“Esta muestra conjunta incentiva el intercambio entre instituciones, que es fundamental para nuestra subsistencia”, sostuvo de Peña Díaz, al agradecer a la directora del Museo Monumento Fortaleza de Santo Domingo, Ana Cristina Martínez, por permitir extender hasta allí el programa “El Museo se Mueve”.

La muestra, bajo la responsabilidad de la gerente de investigaciones y exposiciones del Museo Memorial, Patricia Solano, forma parte del programa “El Museo se Mueve”, una iniciativa que tiene como objetivo llevar a distintos puntos del país las exposiciones temporales del museo y con ello expandir la misión de educar sobre democracia, valores, derechos humanos y memoria.

Además del Museo Fortaleza Santo Domingo, la institución tiene exposiciones itinerantes en el Parque de la Libertad, en Puerto Plata, en el Museo Judío de Sosúa, en Cristo Rey, donde operaba la cárcel La 40, en el Centro Cultural del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y en el Museo de Historia y Geografía.

Al acto asistieron, además, la presidenta de la Fundación Museo Memorial, Noris González Mirabal, la sub-directora del Museo, Laura Pérez, el escritor y responsable editorial del museo, Avelino Stanley, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe, estudiantes del Colegio Santa Clara, así como representantes de instituciones museísticas.