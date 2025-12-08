Parrish y Joyce conducen a las Aguilas sobre los Toros

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El lanzador abridor Drew Parrish tiró cinco entradas en blanco de un hit y Corey Joyce conectó jonrón en la baja de la quinta entrada para que las Águilas Cibaeñas blanquearan ayer 2-0 a los Toros del Este, partido en el Estadio Cibao.

El relevo también respondió al no permitir imparable en las restantes cuatro episodios para dejar a los taurinos en solo un imparable conectado por Jeimer Candelario.

Los aguiluchos también contaron para la victoria con un triple remolcador en el séptimo de Leody Taveras.

El partido se caracterizó durante las primeras cinco entrada por un duelo de pitcheo entre los abridores Aaron Leacher, de los Toros, y Drew Parrish, por las Aguilas.

Leacher laboró cuatro y dos tercios de entradas de una vuelta, el jonrón de Corey Joyce, cuatro imparables, con dos boletos y tres ponches para resultar el perdedor (1-1).

De su lado, Parrish tiró en blanco en cinco innings de solo un hit, con dos boletos y cuatro ponches para llevarse la victoria (2-1). El cerrador Burch Smith lanzó el noveno en blanco para anotarse el salvamento.

Para los cibaeños fue su triunfo número 26 de la temporada contra 10 derrotas, y para los Toros su revés 17 con 20 triunfos a su favor.