Por esta razón dominicanos NY aplauden Ley de Transparencia de Alquileres

Nueva York. Dominicanos residentes en esta ciudad manifestaron aplaudir la puesta en vigor, el pasado día 26, de la Ley de Transparencia de Alquileres la cual exige que los propietarios de edificios con al menos una unidad regulada coloquen un cartel dentro del edificio informando a los inquilinos que el inmueble contiene unidades reguladas.

Esta ley nos facilitará mudarnos con mucho mayor facilidad en apartamentos en los cinco condados de la ciudad porque desaparecen “las acostumbradas trabas con los precios”, sostienen.

“Esa es una medida que en verdad nos ayuda porque cuando alquilamos, y otros se proponían alquilar, siempre habían “unos cuentos raros”, y al final teniamos que pagar por las exigencias de los landlords por nuestra necesidad urgente de encontrar una casa vacia”.

Teniamos que pagar las exigencias y el gusto del propietario”, Encontrar apartamentos con renta estabilizada será más fácil en NYC, sostienen muchos de los quisqueyanos en el documento de prensa.

El cartel deberá estar en inglés y español y colocarse en el área común de la entrada del edificio.

Esto como una medida de transparencia que garantiza a los inquilinos tener información clara y accesible sobre si sus viviendas están sujetas a la regulación de precios de alquiler.

El cartel también debe incluir instrucciones para que los inquilinos averigüen si su unidad tiene alquiler regulado con el Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de NY.

Esta Ley es una forma sencilla pero eficaz de garantizar que más de dos millones de neoyorquinos, entre ellos decenas de miles de dominicanos, que viven en viviendas con alquiler regulado conozcan su situación y no se les cobre de más”, declaró la concejal Nurse autora de la pieza.

Según la ciudad, el aviso debe contener el siguiente texto:

“Este edificio contiene una o más unidades sujetas a la Ley de Estabilización de Alquileres de 1969. Para saber si su unidad está registrada como de alquiler regulado, comuníquese con la División de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (DHCR) llamando al 718-264-3800 o visitando www.hcr.ny.gov.

Los propietarios de dichos edificios deben presentar un registro anual a la DHCR y proporcionar a cada inquilino una copia de la información correspondiente a su unidad.

Los propietarios que no cumplan con este requisito pueden estar sujetos a sanciones.”

El aviso también debe incluir la dirección del edificio y el número de registro de la propiedad.

Entre los firmantes del documentos se encuentran Wilson de los Santos, José Madera, Luisa de León, Martha de Herrera, Leonardo Peña, Alexis Sierra, Emilio Guzmán, Danilo Luna, Wilfredo Medrano, Alejandro Rojas, Cándida Luna, Miguel Adames, Rodoldo Liberato, Miguelina Alcántara, Julio López, Noemí Sambrano, Sandra Hiciano, Hansel Rodríguez y Víctor Báez, entre otros.