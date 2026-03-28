Piratas vs. Tigres en final hoy Torneo Nacional Béisbol de Pequeñas Ligas

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Los Piratas del Sur vencieron a los Angeles Orientales, 5-6, para alcanzar su pase a la serie final del Torneo Nacional de Béisbol de Pequeñas Ligas, dedicado a la vicepresidenta Raquel Peña, en partido celebrado en el complejo Juan José -Vivo- Carmona, de Villa Duarte.

Los Piratas lograron la victoria al venir desde atrás al fabricar dos vueltas en la cuarta entrada y tres en la quinta para mantenerse invicto en la justa con foja de 4-0, tras ganar sus tres compromisos durante la serie regular.

Su victoria le permite enfrentar en la final a los Tigres del Distrito que lograron su avance al noquear 15-5 a los Bravos de Santo Domingo.

Al igual que los Piratas, los Tigres, dirigido por Leo Mercedes, se mantienen invictos con récord de 4-0.

Los Orientales fabricaron sus cinco anotaciones en la alta de la segunda entrada y desde ahí en adelante su ofensiva fue silenciada por completo por el relevista zurdo Robert Jerez, quien laboró tres y un tercio entradas en blanco de solo tres imparables, con dos boletos y cuatro ponches.

El abridor Nathanael Casilla fue castigado con cinco vueltas al compás de cinco inatrapables, con tres bases por bolas y dos ponches. Salvó Luis Reyes.

Perdió en rol de relevo Argimiron Monegro al ceder la vuelta ganadora de su oponente. Albery Ureña fue el abridor de los orientales, quien tiró cuatro y dos tercios de cinco carreras, cuatro limpias, con dos boletos y tres abanicados.

Luis Yepez encabezó la ofensiva ganadora al despachar de 3-2, con tres carreras anotadas y una empujada; Abel Castillo, Yohancel Mateo y Nathanael Casilla empujaron una vuelta cada uno.

Por los orientales dirigido por Abraham Morla sobresalieron con el bate Argimiron Monegro disparó par de inatrapables; Dayan González, Yachzer Jiménez, Dayan González y Wellington Castillo agregaron un imparable.