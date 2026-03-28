Juego
Piratas vs. Tigres en final hoy Torneo Nacional Béisbol de Pequeñas Ligas
El choque de la gran final está señalado arrancar a las 10:00 de la mañana en el complejo Juan José -Vivo- Carmona.
Los Piratas del Sur vencieron a los Angeles Orientales, 5-6, para alcanzar su pase a la serie final del Torneo Nacional de Béisbol de Pequeñas Ligas, dedicado a la vicepresidenta Raquel Peña, en partido celebrado en el complejo Juan José -Vivo- Carmona, de Villa Duarte.
Los Piratas lograron la victoria al venir desde atrás al fabricar dos vueltas en la cuarta entrada y tres en la quinta para mantenerse invicto en la justa con foja de 4-0, tras ganar sus tres compromisos durante la serie regular.
Su victoria le permite enfrentar en la final a los Tigres del Distrito que lograron su avance al noquear 15-5 a los Bravos de Santo Domingo.
Al igual que los Piratas, los Tigres, dirigido por Leo Mercedes, se mantienen invictos con récord de 4-0.
Los Orientales fabricaron sus cinco anotaciones en la alta de la segunda entrada y desde ahí en adelante su ofensiva fue silenciada por completo por el relevista zurdo Robert Jerez, quien laboró tres y un tercio entradas en blanco de solo tres imparables, con dos boletos y cuatro ponches.
El abridor Nathanael Casilla fue castigado con cinco vueltas al compás de cinco inatrapables, con tres bases por bolas y dos ponches. Salvó Luis Reyes.
Béisbol
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Perdió en rol de relevo Argimiron Monegro al ceder la vuelta ganadora de su oponente. Albery Ureña fue el abridor de los orientales, quien tiró cuatro y dos tercios de cinco carreras, cuatro limpias, con dos boletos y tres abanicados.
Luis Yepez encabezó la ofensiva ganadora al despachar de 3-2, con tres carreras anotadas y una empujada; Abel Castillo, Yohancel Mateo y Nathanael Casilla empujaron una vuelta cada uno.
Por los orientales dirigido por Abraham Morla sobresalieron con el bate Argimiron Monegro disparó par de inatrapables; Dayan González, Yachzer Jiménez, Dayan González y Wellington Castillo agregaron un imparable.