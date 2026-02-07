¡No se pudo! Tomateros eliminan RD en la serie del caribe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Zapopan, Jalisco, México. Con un bateo explosivo de 13 imparables, incluyendo un jonrón clave del dominicano Esteban Florial en la cuarta entrada para virar el marcador a su favor, los Tomateros de Culiacán (México Verde) eliminaron este viernes a los Leones del Escogido de la Serie del Caribe al vencerlo 9-4 en la primera semifinal de la jornada.

Fue la segunda derrota al hilo que le infligieron los Tomateros a los Leones.

El pasado jueves los vencieron en la última ronda la regular y ayer en la semifinal. En ambos partido viniendo desde atrás.

Los Tomateros igualan el hecho que hicieron los Tigres del Licey que llegando segundo en su torneo, fue a la final en la Serie del Caribe en 2012.

El partido lo ganó Anthonny Gose y cargó con el fracaso, Kenny Hernández.

Ahora, el equipo de los Tomateros esperará el ganador esta noche de la segunda serie semifinal que librarán los conjuntos de los Cangrejeros de Santurce y los campeones nacionales, los Charros de Jalisco, para protagonizar este sábado en la noche la “Gran Serie Final”, cuyo ganador levantará la copa de campeón de la Serie del Caribe 2026.