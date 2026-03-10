¡RD clasifica a siguiente ronda! Fernando Tatis Jr deslumbra con jonrón y seis remolcadas

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

Miami, Florida.

La República Dominicana obtuvo ayer su tercera victoria consecutiva en el 6to Clásico Mundial de Béisbol, tras vencer con amplio marcador de 10-1 Israel, para mantenerse invicto con 3-0 en la justa que se celebra en Miami.

El jardinero derecho, remolcó seis carreras, cuatro de ellas con las bases llenas, luego dos con un hits en el séptimo, para el gran artifice de la ofensiva.

El cuadrangular con las bases llenas de Tatis Jr. fue el primero de un jugador dominicano en la historia de este evento y sus seis vueltas impulsadas en el juego también son una marca para un jugador dominicano. Mientras que el lanzador Brayan Bello lanzó primores al tirar cinco brillantes para ser claves en el triunfo.

Bello apenas permitió un hit (un jonrón), ponchó a siete bateadores y no concedió boletos para dejar su promedio de carreras limpias permitidas en 1.80.

O’Neal Cruz, quien anotó tres veces, también disparó un cuadrangular solitario, el noveno de la República Dominicana, líder del certamen en esta categoría.

El récord para el evento lo tiene Ken Griffey Jr., con siete carreras remolcadas.

Relevo sigue hermético

Tras el desempeño de Bello, los relevistas dominicanos aumentaron a 14 entradas y dos tercios sin permitir anotaciones.

Gregory Soto lanzó el sexto con tres ponches; Carlos Estévez tiró el séptimo, le dieron un hit y ponchó a uno; Wandy Peralta trabajó el octavo sin dificultades y Seranthony Domínguez liquidó el noveno en blanco.