Choque de gigantes de la pelota
República Dominicana arranca con ventaja frente a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol
El encuentro, que ha generado gran expectativa entre fanáticos dominicanos y estadounidenses
La selección de República Dominicana inició con fuerza el esperado partido de esta noche en el Clásico Mundial de Béisbol, al tomar la delantera 1-0 frente al conjunto de Estados Unidos.
El encuentro, que ha generado gran expectativa entre fanáticos dominicanos y estadounidenses, se vive con intensidad en cada jugada, reflejando el alto nivel competitivo y la pasión que caracteriza este torneo internacional.
Con este primer golpe ofensivo, el equipo dominicano busca consolidar su dominio en el terreno y mantener la ventaja en un choque que promete emociones hasta el último inning.
Béisbol
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Lency Alcántara