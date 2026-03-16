Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Béisbol

Choque de gigantes de la pelota 

República Dominicana arranca con ventaja frente a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol

El encuentro, que ha generado gran expectativa entre fanáticos dominicanos y estadounidenses

República Dominicana arranca con ventaja frente a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol

República Dominicana arranca con ventaja frente a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

La selección de República Dominicana inició con fuerza el esperado partido de esta noche en el Clásico Mundial de Béisbol, al tomar la delantera 1-0 frente al conjunto de Estados Unidos.

El encuentro, que ha generado gran expectativa entre fanáticos dominicanos y estadounidenses, se vive con intensidad en cada jugada, reflejando el alto nivel competitivo y la pasión que caracteriza este torneo internacional.

Con este primer golpe ofensivo, el equipo dominicano busca consolidar su dominio en el terreno y mantener la ventaja en un choque que promete emociones hasta el último inning.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking