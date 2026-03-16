República Dominicana arranca con ventaja frente a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La selección de República Dominicana inició con fuerza el esperado partido de esta noche en el Clásico Mundial de Béisbol, al tomar la delantera 1-0 frente al conjunto de Estados Unidos.

El encuentro, que ha generado gran expectativa entre fanáticos dominicanos y estadounidenses, se vive con intensidad en cada jugada, reflejando el alto nivel competitivo y la pasión que caracteriza este torneo internacional.

Con este primer golpe ofensivo, el equipo dominicano busca consolidar su dominio en el terreno y mantener la ventaja en un choque que promete emociones hasta el último inning.