¡Se sacuden! Tigres remontan y vencen a las Aguilas

Santiago. Hayden Senger bateó doble remolcador por el prado izquierdo en la alta del noveno episodio para conducir anoche a los Tigres del Licey a una victoria 8-7 sobre las Aguilas Cibaeñas, partido correspondiente al Torneo de Béisbol Invernal, en el Estadio Cibao de aquí.

Los azules lograron borrar un déficit de tres carreras, al marcar tres en el octavo y sus dos anotaciones en el noveno. Fue su segunda victoria ante los cibaeños.

Con su triunfo, los añiles consiguen su segundo en línea para mejorar su récord en 11-16, mientras que los aguiluchos exhiben foja de 21-5.

La victoria correspondió para el relevista Misael Tamarez (3-0), quien tiró el blanco durante su actuación en la lomita, y la derrota para el relevista Jeury Familia (0-1) al ceder dos vueltas que al final fueron claves para la victoria de los bengaleses.

El relevista Wander Suero tiró el noveno para acreditarse el salvamento.

El relevo azul no permitió carrera desde la cuarta entrada a la ofensiva de los dueños de la casa, hasta que los bates mamey reaccionaron en el noveno al marcar una vuelta.

Por los Tigres, Hayden Senger conectó jonrón y doble y Cristhian Adames un jonrón.

Además de Luis Campusano con dos hits; Cal Stevenson ligó hit remolcador de dos vueltas; David Hensley y Mel Rojas Jr. un hit.

Por las Aguilas, Aderlin Rodríguez conectó jonrón, Webster Rivas y Ezequiel Durán tres imparables.