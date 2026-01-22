¡Sacudida en las Grandes Ligas! Mets de Nueva York adquieren al dominicano Freddy Peralta

Publicado por MLB Creado: Actualizado:

Los Mets completaron un acuerdo el miércoles por la noche por el as de los Cerveceros, el dominicano Freddy Peralta, un dos veces All-Star de 29 años que produjo una efectividad de 2.70 en 33 aperturas la temporada pasada, así como por el lanzador derecho Tobias Myers.

Peralta, quien podría convertirse en agente libre después de esta temporada, le da a la rotación de los Mets un impulso instantáneo de credibilidad. Se convierte en su as de facto, uniéndose a una alineación titular que también incluye a Nolan McLean, Sean Manaea, Clay Holmes, Kodai Senga y David Peterson.

El costo fue el prospecto número 3 Jett Williams (número 30 en la MLB) y el prospecto número 5 Brandon Sproat (ahora número 6 de los Cerveceros), quienes se perfilaban para desempeñar un papel importante en los Mets en 2026. Williams es un versátil exseleccionado en la primera ronda del Draft, capaz de jugar como campocorto, segunda base y jardín central. Sproat debutó la temporada pasada en el montículo, registrando una efectividad de 4.79 en cuatro aperturas. Ambos tienen un futuro prometedor.

Además de Peralta, los Mets adquirieron a Myers, un jugador de 27 años que depende de una extensión y un control superiores a la media para contrarrestar a los bateadores rivales.

En 31 aperturas y 18 apariciones como relevista, Myers ha registrado una efectividad de 3.15. Le quedan cinco años de control del equipo y debería desempeñar un rol similar de alero con los Mets, quizás comenzando como relevista dada la amplia gama de opciones de rotación de Nueva York.