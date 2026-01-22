¿Quienes son los finalistas para el MVP de la NFL?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Tras 18 semanas de juego de temporada regular, la NFL anunció a los cinco finalistas para ganar el premio de Jugador Más Valioso (MVP) 2025-2026.

Los nominados son: Matthew Stafford de los Rams de Los Ángeles, Christian McCaffrey de los 49ers de San Francisco, Trevor Lawrence de los Jaguars de Jacksonville, Josh Allen de los Bills de Buffalo y Drake Maye de los Patriots de New England.

A continuación, observemos el desempeño de cada finalista esta temporada y cuales logros podría fortalecer su candidatura al MVP.

Matthew Stafford

Matthew Stafford lideró la NFL con 4,707 yardas por pase y 46 touchdowns. Lanzó ocho intercepciones y terminó segundo, detrás de Maye, con un índice de pasador de 109.2.

Stafford fue seleccionado al primer equipo All-Pro por primera vez en sus 17 años de carrera.

Drake Maye

Maye acumuló 4,394 yardas por pase, 31 touchdowns y ocho intercepciones para guiar a los New England Patriots al título de la AFC Este y a su participación en el partido por el campeonato de la AFC el domingo.

Maye lideró la NFL en índice de pasador (113.5) y porcentaje de pases completos (72).

Josh Allen

Josh Allen, el actual MVP, lanzó para 3,668 yardas, 25 touchdowns y 10 intercepciones, con un índice de pasador de 102.2, liderando a Buffalo a su séptima participación consecutiva en los playoffs.

También corrió para 14 touchdowns.

Christian McCaffrey

Christian McCaffrey, un All-Pro All-Pro, corrió para 1202 yardas y 10 touchdowns, y atrapó 102 pases para 924 yardas y siete touchdowns. Jugó un papel clave para que los San Francisco 49ers, diezmados por las lesiones, ganaran 12 partidos.

Es finalista a tres premios este año, una hazaña que Joe Burrow no había logrado por última vez.

Trevor Lawrence

Trevor Lawrence ayudó a Jacksonville a ganar 13 partidos y el título de la AFC Sur. Acumuló 4,007 yardas de pase, 29 touchdowns y 12 intercepciones.

Los Jaguars fueron eliminados por los Bills en la ronda de comodines.