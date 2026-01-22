Premio
¿Quienes son los finalistas para el MVP de la NFL?
Con la temporada regular terminada, la carrera por el MVP quedó en cinco finalistas, todos merecedores del premio al Jugador Más Valioso.
Tras 18 semanas de juego de temporada regular, la NFL anunció a los cinco finalistas para ganar el premio de Jugador Más Valioso (MVP) 2025-2026.
Los nominados son: Matthew Stafford de los Rams de Los Ángeles, Christian McCaffrey de los 49ers de San Francisco, Trevor Lawrence de los Jaguars de Jacksonville, Josh Allen de los Bills de Buffalo y Drake Maye de los Patriots de New England.
A continuación, observemos el desempeño de cada finalista esta temporada y cuales logros podría fortalecer su candidatura al MVP.
Matthew Stafford
Matthew Stafford lideró la NFL con 4,707 yardas por pase y 46 touchdowns. Lanzó ocho intercepciones y terminó segundo, detrás de Maye, con un índice de pasador de 109.2.
Stafford fue seleccionado al primer equipo All-Pro por primera vez en sus 17 años de carrera.
Drake Maye
Maye acumuló 4,394 yardas por pase, 31 touchdowns y ocho intercepciones para guiar a los New England Patriots al título de la AFC Este y a su participación en el partido por el campeonato de la AFC el domingo.
Maye lideró la NFL en índice de pasador (113.5) y porcentaje de pases completos (72).
Josh Allen
Josh Allen, el actual MVP, lanzó para 3,668 yardas, 25 touchdowns y 10 intercepciones, con un índice de pasador de 102.2, liderando a Buffalo a su séptima participación consecutiva en los playoffs.
También corrió para 14 touchdowns.
Christian McCaffrey
Christian McCaffrey, un All-Pro All-Pro, corrió para 1202 yardas y 10 touchdowns, y atrapó 102 pases para 924 yardas y siete touchdowns. Jugó un papel clave para que los San Francisco 49ers, diezmados por las lesiones, ganaran 12 partidos.
Es finalista a tres premios este año, una hazaña que Joe Burrow no había logrado por última vez.
Trevor Lawrence
Trevor Lawrence ayudó a Jacksonville a ganar 13 partidos y el título de la AFC Sur. Acumuló 4,007 yardas de pase, 29 touchdowns y 12 intercepciones.
Los Jaguars fueron eliminados por los Bills en la ronda de comodines.
