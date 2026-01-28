Santiago: “Esta corona tiene un significado muy especial”

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

¡Misión cumplida!

Así lo exclamó el mánager Ramón Santiago tras la corona de campeón lograda anoche por los Leones del Escogido al derrotar 1-0 a los Toros del Este en la serie final del torneo de béisbol invernal.

“Ganar en esta pelota invernal es un logro para cualquier dirigente, por lo que este título tiene un significado muy especial para mi”, dijo Santiago tras la victoria de los rojos para alcanzar su segunda corona en años seguidos.

Precisó que parte de la conquista de la corona número 18 de la franquicia de los leones se debe a la entrega de los jugadores en el terreno de juego.

“Cada jugador aportó su granito de arena para el éxito, por lo que estoy muy agradecido de cada uno de ellos”, agregó el capataz con rostro de alegría.

El mánager rojo también valoró el buen béisbol jugador por sus oponentes de los Toros del Este, pero que en la ocasión la suerte le tocó a su equipo.

“Ellos también dieron lo mejor en el terreno de juego, por lo que fueron dignos rivales”, indicó.

Santiago aprovechó la ocasión para agradecer la confianza depositada en él por los directivos de la enseña roja, encabezada por su presidente Eduardo Najri, José Miguel Bonetti y su gerente general Carlos Peña.

Se recuerda que Santiago tomó la rienda como mánager interino en sustitución de Alex Cintrón, quien cuyo récord al frente de los melenudos fue de 13-18.