Soto, Andújar, Marte y Ruiz batean jonrones

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Nacionales14

Mets2

NUEVA YORK .AP. Brady House coronó una entrada de siete carreras en el cuarto inning con el primer grand slam de su carrera y los Nacionales de Washington aplastaron a los Mets de Nueva York por 14-2 en una lluviosa noche de miércoles en el Citi Field.

Juan Soto conectó un jonrón contra su primer equipo de las Grandes Ligas por segunda noche consecutiva y terminó con tres hits, pero los Mets (10-20) fueron derrotados por otra mala actuación de los lanzadores en la parte baja de su rotación, y Nueva York perdió por decimosexta vez en 19 juegos.

Por los Nacionales, el dominicano Nasim Núñez de 2-1 con dos anotadas.

Por los Mets, Soto conectó de 5-3, incluido su tercer cuadrangular. Ronny Mauricio de 3-0.

Cubs5

San Diego4

SAN DIEGO .AP. Pete Crow-Armstrong conectó su tercer jonrón de la temporada e impulsó tres carreras para liderar a los Cachorros de Chicago a una victoria por 5-4 sobre los Padres de San Diego.

Los Cachorros ganaron 12 de sus últimos 15 juegos.

El dominicano Miguel Andújar despachó su primer cuadrangular de la campaña en cuatro turnos. Fernando Tatis Jr. de 3-1. Manny Machado de 4-0.

Azulejos8

Boston1

TORONTO .AP. Ernie Clement conectó un jonrón de dos carreras, el mexicano Brandon Valenzuela añadió un cuadrangular solitario y los Azulejos de Toronto vencieron 8-1 a los Medias Rojas de Boston.

Kazuma Okamoto pegó un sencillo de dos carreras y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. se fue de 3-3 con una base por bolas, mientras los Azulejos se llevaron dos de tres ante los Medias Rojas. Fue la tercera serie consecutiva ganada por Toronto tras perder las seis anteriores.

El derecho dominicano de Boston Brayan Bello (1-4) permitió cuatro carreras y seis hits en tres entradas y dos tercios, su tercera derrota consecutiva.

Bello negó con la cabeza repetidamente cuando Tracy salió para reemplazarlo por Greg Weissert en la sexta. Clement recibió a Weissert con un jonrón, el primero de la temporada.

Por Toronto, los dominicanos Vladimir Jr. pegó de 3-3. Jesús Sánchez de 4-1.

Arizona6

Cerveceros2

MILWAUKEE. El dominicano Ketel Marte despachó uno de los cuatro cuadranglares conectado anoche por Arizona Diamondbacks para vencer 6-2 a los Cerveceros de Milwaukee.

Para el intermedista fue su quinto vuelacercas de la campaña.

Arizona contó también con jonrones de Corbin Carroll, Adrian Del Castillo y Nolan Arenado.

Por Arizona, Marte disparó de 5-2, con una anotada y una producida. Geraldo Perdomo de 2-0, con tres boletos recibidos.

Marlins3

Dodgers2

LOS ÁNGELES .AP. El venezolano Javier Sanoja conectó un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja con dos outs en la octava entrada, y los Marlins de Miami superaron 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles.

Liam Hicks y el dominicano Esteury Ruiz conectaron jonrones solitarios por los Marlins, que ganaron dos de tres a los Dodgers por primera vez en Los Ángeles desde abril de 2018 y mejoraron a 5-10 como visitantes.

El abridor dominicano de los Marlins Sandy Alcántara permitió dos carreras y siete hits en seis entradas. El derecho ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas.

Por los Marlins, los dominicanos Ruiz de de 4-2, incluido su jonrón. Otto López de 4-1.

Texas3

Yankees0

ARLINGTON, Texas .AP. Nathan Eovaldi permitió cuatro hits en siete entradas sin permitir carreras, el encendido Josh Jung conectó un sencillo de dos carreras y los Rangers de Texas vencieron ayer miércoles 3-0 a los Yankees de Nueva York, líderes de la Liga Americana, para evitar una barrida de tres juegos.

Eovaldi (3-4) ponchó a siete y dio una base por bolas ante los Yankees. Lanzó 70 de 102 pitcheos en zona de strike contra el equipo que llegó al juego con la mejor marca de las Grandes Ligas con 48 jonrones.

seattle5

mellizos2

MINNEAPOLIS .AP. Cole Young impulsó tres carreras en las últimas entradas para los Marineros de Seattle, incluida la decisiva línea de sencillo de dos carreras en la novena que propulsó el miércoles una victoria por 5-3 sobre los Mellizos de Minnesota.

Young conectó un lanzamiento directo hacia al montículo, ajeno al guante del pitcher Eric Orze (0-1), quien vio cómo la pelota se escabullía ante el clavado del segunda base Luke Keaschall, con el cuadro interior adelantado. Orze retiró a solo uno de los cinco bateadores que enfrentó en un racimo de tres carreras de los Marineros.

Por los Marineros, el dominicano Julio Rodríguez de 5-1.

rockies13

rojos2

CINCINNATI .AP. Hunter Goodman conectó dos jonrones, Brett Sullivan pegó un doble de tres carreras y Tomoyuki Sugano lanzó cinco entradas y un tercio sin permitir carreras, mientras los Rockies de Colorado vencieron 13-2 a los Rojos de Cincinnati la noche del miércoles.

Por Cincinnati, el dominicano Elly De La Cruz 3-0.

cleveland3

rays1

CLEVELAND .AP. Chase DeLauter conectó dos hits e impulsó un par de carreras, Gavin Williams permitió una carrera sucia y ponchó a nueve en 7 2/3 entradas, y los Guardianes de Cleveland derrotaron 3-1 a los Rays de Tampa Bay para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Tampa Bay vio cortada su racha de seis victorias seguidas y permitió más de dos carreras por primera vez en siete juegos.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 4-1.

Por Cleveland, los dominicanos José Ramírez de 4-1. Angel Martínez de 4-0.

m. blancas3

angelinos2

CHICAGO .AP. El novato Sam Antonnaci conectó un triple que empató el juego con dos outs en la novena entrada y Colson Montgomery pegó un sencillo de la victoria en la décima para que los Medias Blancas de Chicago superaran el miércoles 3-2 a Los Ángeles y completar una barrida de tres juegos que extendió a seis la racha de derrotas de los Angelinos

Mike Trout conectó su décimo jonrón de la temporada por los Angelinos, que han perdido 10 de 11 y quedaron con foja de 12-20. El dominicano Seranthony Domínguez lanzó una décima perfecta.