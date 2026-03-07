¡Tablazo de Caminero! República Dominicana aplastó 12-3 a Nicaragua en clásico

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Junior Caminero quebró un empate a tres en el sexto al batear jonrón con uno a bordo para poner arriba a Dominicana 5-3; Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero y Oneil Cruz empujaron tres cada uno, para ser clave en la victoria holgada 12-3 de la República Dominicana sobre Nicaragua, en el Grupo D, en el estadio de Miami.

El partido lo ganó en rol de relevo, Seranthony Domínguez y cargó con el revés S. Cruz

En el sexto episodio, Manny Machado abrió el episodio con un doblete al prado izquierdo, Junior Caminero conectó un cuadrangular por el prado central para quebrar el empate a tres y le dio ventaja a la República cinco vueltas por cuatro.

En el séptimo, Vladimir Guerrero remolcó su segunda carrera de la noche con el un elevado de sacrificio empujando a Fernando Tatis Junior con las bases llenas. En el séptimo, Julio Rodríguez dio jonrón solitario y Oneil Cruz, de emergente, empujó tres con jonrón para ampliar la ventaja de RD a 11-3.

Los criollos descansan hoy en el Clásico Mundial y regresa mañana domingo ante Países Bajos a las 12:00 del mediodía, en juego del grupo Grupo D.