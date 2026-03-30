Pequeñas Ligas
Tigres Del Distrito Campeones
Los monarcas consiguieron una marca inmaculada de 5-0 durante toda la serie que agrupó a ocho programas. Los equipo fueron conformados con el mejor talento de cada programas del país.
Los Tigres del Distrito se proclamaron campeones de la primera edición del Torneo Nacional Béisbol Pequeñas Ligas 13-14 años al vencer en partido de muerte súbita 7-6 a los Piratas del Sur, en el complejo Juan José -Vivo- Carmona, del sector Villa Duarte, municipio Santo Domingo Este.
La tropa dirigida por Leo Mercedes concluyó invicta la serie regular con récord de 3-0, al ganar su partido de la semifinal y cerrar con broche de oro tras derrotar en la gran final a los Piratas para terminar con 5-0.
Mercedes estuvo acompañado de los reputados coaches Daniel Guzmán y Denny Perkins.
El campo corto Albert Bautista decidió el partido en la baja del octavo al conectar hit remolcador para dejar a su oponente en el terreno. El relevista Justin Santana se encargó de tirar las dos últimas entradas en blanco. Santana y Bautista fueron electos como más valiosos (JMV) de la final. Perdió Xavier Muñoz.
Por los Piratas, Luis Yepez, Abel Castillo, Yariel Pinales y Danny Campusano conectaron un imparable. Por los Tigres, Albert Bautista disparó de 5-3, con su batazo ganador; Ramón Vargas, dos imparables y Marlon Gabot un hit.
Béisbol
Piratas vs. Tigres en final hoy Torneo Nacional Béisbol de Pequeñas Ligas
Jeffrey Nolasco
Habla Carmona
Luego del triunfo de los campeones, John Carmona, presidente de la entidad organizadora y director técnico del certamen, felicitó a cada uno de los jugadores de los campeones de los Tigres, subcampeones de los Piratas y demás equipos que participaron en el evento. “Todos jugaron un buen béisbol desde el inicio del torneo, pero uno tenía que ganar, y en la ocasión le tocó a los Tigres del Distrito”.
Recordó que en el torneo vieron acción parte de los mejores prospectos a seguir con miras alcanzar bonos millonarios en los próximos años.