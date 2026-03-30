Tigres Del Distrito Campeones

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Los Tigres del Distrito se proclamaron campeones de la primera edición del Torneo Nacional Béisbol Pequeñas Ligas 13-14 años al vencer en partido de muerte súbita 7-6 a los Piratas del Sur, en el complejo Juan José -Vivo- Carmona, del sector Villa Duarte, municipio Santo Domingo Este.

La tropa dirigida por Leo Mercedes concluyó invicta la serie regular con récord de 3-0, al ganar su partido de la semifinal y cerrar con broche de oro tras derrotar en la gran final a los Piratas para terminar con 5-0.

Mercedes estuvo acompañado de los reputados coaches Daniel Guzmán y Denny Perkins.

El campo corto Albert Bautista decidió el partido en la baja del octavo al conectar hit remolcador para dejar a su oponente en el terreno. El relevista Justin Santana se encargó de tirar las dos últimas entradas en blanco. Santana y Bautista fueron electos como más valiosos (JMV) de la final. Perdió Xavier Muñoz.

Por los Piratas, Luis Yepez, Abel Castillo, Yariel Pinales y Danny Campusano conectaron un imparable. Por los Tigres, Albert Bautista disparó de 5-3, con su batazo ganador; Ramón Vargas, dos imparables y Marlon Gabot un hit.

Habla Carmona

Luego del triunfo de los campeones, John Carmona, presidente de la entidad organizadora y director técnico del certamen, felicitó a cada uno de los jugadores de los campeones de los Tigres, subcampeones de los Piratas y demás equipos que participaron en el evento. “Todos jugaron un buen béisbol desde el inicio del torneo, pero uno tenía que ganar, y en la ocasión le tocó a los Tigres del Distrito”.

Recordó que en el torneo vieron acción parte de los mejores prospectos a seguir con miras alcanzar bonos millonarios en los próximos años.