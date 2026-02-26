Torneo de béisbol campesino dedicado a José Anibal García

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

San Francisco de Macoris.

Con rotundo éxito fue iniciado el trigésimo octavo torneo de béisbol campesino dedicado al empresario y deportista doctor José Aníbal García en opción a la gran copa Grupo Rizek. El concurrido acto incluyó desfiles de los equipos participantes luego fue entonado el himno nacional y bendición del torneo por el prestigioso pastor Brunildo Bueno.

Hablaron a los presentes Joseph Antero Paula y Pedro Sánchez en representación de la Liga Deportiva Campesina de la provincia Duarte y la licenciada Yisell Infante por el Grupo Rizek patrocinador oficial del evento. Luego una comisión de la Liga Deportiva Campesina entregó una placa de reconocimiento al doctor José Aníbal García por sus valiosos aportes en favor del deporte nordestano. También fueron reconocidos el destacado cronista deportivo Santana Martínez y el propulsor deportivo Amaury Castillo.

El periodista Tony Reyes en representación de la Pescadería Wanda y el doctor José Aníbal García de la Cooperativa San Rafael anunciaron importantes premios en metálico al equipo campeón al igual que al jugador más valioso de la serie final y el líder en bateo de la serie regular, el diputado de la provincia Duarte José Luis Rodríguez anuncio el apoyo económico a los once equipos participantes. Yisell Infante de los Gigantes del Cibao entregó utilería.