Raúl Acosta celebra 30 años de carrera musical con gira nacional

El popular merenguero dominicano Raúl Acosta, conocido como “El Presidente del Merengue”, anunció la celebración de sus 30 años en la música con una gira por distintas provincias de la República Dominicana, reafirmando así su legado como uno de los nombres más emblemáticos del merengue.

La oficina del artista destacó que Acosta ha sido nominado en importantes premios internacionales como Lo Nuestro, Latin Grammy y Billboard, y ha recibido múltiples reconocimientos en los Premios Soberano (antes Casandra) a lo largo de su trayectoria.

A nivel digital, el merenguero mantiene una sólida presencia con más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 1 000 millones de vistas acumuladas en YouTube, cifras que reflejan su vigencia y conexión con el público.

Durante estas tres décadas, Acosta ha conquistado mercados internacionales como Japón, Colombia, España, Brasil y Venezuela, y fue pionero en llevar el merengue dominicano a México, contribuyendo a proyectar nuestro ritmo en escenarios globales.

Actualmente, el artista también ha incursionado en la política con la fundación del Partido Diáspora Primero (DP), organización con la que aspira a la presidencia de la República Dominicana.