Toronto llega al 2026 con etiqueta de contendientes reales

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Los Azulejos de Toronto llegan al 2026 con etiqueta de contendientes reales para el título de campeón.

Y todo tras una campaña de ensueño donde lograron el mejor récord de la liga empatados con los Yankees de Nueva York con 94-68, además de quedarse a ley de un juego de coronarse campeones al caer en un séptimo y decisivo partido de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Angeles.

Pero para la franquicia con sede en Toronto, Ontario, lo anterior expuesto es cosa del pasado, por lo que en el 2026 otro parecido escenario le espera.

La gerencia encabezada por su presidente Mark Shapiro y su gerente general Ross Atkins hicieron muy buenas contrataciones que asegura estarán desde el primer día metido en la pelea en busca del anhelado título de campeones.

Contrataciones

La tropa dirigida por John Schneider lideró su liga en bateo colectivo con .265, además de despachar 191 cuadrangulares para ser uno de los mejores del joven circuito.

La gerencia optó por la contratación del venezolano Andrés Giménez y al japonés Kazuma Okamoto , buscando equilibrar defensa y poder, pese a la baja de Bo Bichette.

Su pitcheo

La franquicia se hizo con los servicios de brazos de élite a una base existente para competir por el campeonato, siendo una de la firma de mayor impacto la del derecho Dylan Cease por 7 años y US$210 millones. Se considera una de las adiciones más importantes para consolidar la rotación.

Además de ejercer también la opción del abridor Shane Bieber de US$16 millones para el 2026, asegurando su regreso tras regresar de la operación Tommy John. Ambos se unirán a Max Scherzer, Kevin Gausman, José Berríos, Trey Yesavage/Cody Ponce.

Cabe señalar que Berríos no estará listo para el inicio de la temporada tras ser diagnosticado con una fractura por estrés en el codo derecho. Tuvo marca de 9-5 con una efectividad de 4.17 en 31 apariciones con los Blue Jays la temporada pasada. Terminó la campaña en la lista de lesionados y no lanzó en la postemporada, a pesar de que los Blue Jays llegaron a la Serie Mundial.

Bieber, en 7 aperturas de temporada regular, terminó con récord de 4-2 y una efectividad de 3.57. Fue pieza clave en la postemporada, llegando a la Serie Mundial contra los Dodgers.

Dylan Cease tuvo efectividad de 4.55 en 2025 (8-12) con los Padres de San Diego. Pero es un lanzador mantiene su velocidad entre las 97-98 millas. Max Scherzer tuvo una destacada actuación en 2025 a sus 41 años con los Toronto Blue Jays, registrando una marca de 5-5 y una efectividad de 5.19 en 17 aperturas de temporada regular.

El joven debutante Trey Yesavage se consolidó como un lanzador de impacto, destacando por su habilidad para ponchar, incluyendo un récord de 9 en su debut y una actuación histórica de 12 ponches en la Serie Mundial. Cody Ponce viene de una estación 2025 dominante en la KBO con los Hanwha Eagles, ganando la Triple Corona de pitcheo (17-1, 1.89 PCL, 252 K).

El cerrador Jeff Hoffman tuvo un desempeño notable con Toronto , cerrando como una pieza clave con 33 salvamentos (4º en la MLB). Registró una efectividad (PCL) de 4.37 en 71 juegos, con un WHIP de 1.19 y 84 ponches

Su ofensiva

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. logró una histórica actuación ofensiva con los Azulejos de Toronto, consolidándose como superestrella. Lideró a su equipo a la Serie Mundial, fue nombrado JMV de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) y conectó al menos 8 jonrones en la postemporada, igualando marcas de poder. En la regular conectó para .292 con 23 cuadrangulares y 84 vueltas empujadas.

Addison Barger consolidó su lugar como titular de los Toronto Blue Jays, destacando por su poder al bate y un brazo fuerte en el jardín derecho. Bateó para .273 con 14 jonrones a mitad de temporada, y brilló en postemporada al conectar un grand slam histórico en la Serie Mundial.

George Springer revivió con su bate con promedio de bateo de .309, 84 impulsadas y superando los 30 jonrones. El receptor Alejandro Kirk tuvo brillante estación en la postemporada, acumulando 5 jonrones y empujando 13 carreras, estableciendo récords para mexicanos,

El jardinero dominicano Jesús Sánchez probará suerte con Toronto. Sánchez tuvo una destacada actuación dividida entre los Miami Marlins y los Houston Astros, logrando una línea ofensiva de .237/.304/.395 con 14 jonrones y 48 carreras remolcadas en 134 partidos.

Menciones para Daulton Varsho, Ernie Clement y Andrés Giménez.

Su alineación

1- George Springer, BD

2- Daulton Varsho, CF

3- Vladimir Guerrero Jr., 1B

4- Addison Barger, 3B

5- Alejandro Kirk, C

6- Jesús Sánchez, LF

7- Kazuma Okamoto, 3B

8- Ernie Clement, 2B

9- Andrés Giménez, SS

Rotación abridora

Dylan Cease

Max Scherzer

Kevin Gausman

Shane Bieber

José Berríos

Trey Yesavage

Cerrador

Jeff Hoffman