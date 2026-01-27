Senadores ven precipitada la destitución de Rafael Féliz: "Debieron investigar a fondo"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Senadores del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitaron que se investiguen a fondo las acusaciones contra Rafael Féliz, a quien se le atribuye presuntamente la realización de deducciones salariales a empleados del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), fondos que habrían sido destinados al movimiento político “Jóvenes Unidos por el Cambio”.

Entre las voces que se han pronunciado se encuentra el congresista Dagoberto Rodríguez Adames, quien expresó su confianza en el extitular del ITLA, al asegurar que este no sería capaz de hacer “cosas mal hechas”.

“No creo que a Rafael Feliz le interese hacer cosas mal hechas. Yo creo que Nino Feliz no puede hacer cosas mal hechas, y lo que digo es que debieron investigar a fondo y no partir así, tan de prisa, para la sustitución de él”, manifestó Rodríguez Adames.

Asimismo, el legislador por la provincia Independencia señaló que con la destitución del cargo dispuesta por el presidente Luis Abinader a Féliz, su imagen resulta afectada.

“Oígame, aunque no lo crea, su imagen se le mancha. Pero Rafael Feliz debe estar tranquilo, consciente de que habemos mucha gente que creemos en él”, pronunció.

Por su parte, el senador Gustavo Lara Salazar agregó: “No se debe tener la investigación en función de su derecho a réplica, hasta que queden esclarecidas las informaciones que se han dado, que si bien no solamente dañan a un joven con mucho talento, sino que laceran toda una generación que se está involucrando en política y lo quiere hacer bien”.

Cabe recordar que este lunes Rafael Féliz volvió a defender públicamente su dignidad, luego de ser cuestionado por el origen de su patrimonio tras ocupar varias posiciones en el Estado durante los últimos cinco años.

Detalló en un amplio comunicado publicado en su cuenta de Instagram cómo adquirió un apartamento de dos habitaciones, contiguo a la vivienda de sus padres en el sector Gascue, Distrito Nacional, por un valor aproximado de RD$10.7 millones.

Indicó que la adquisición fue financiada a través de un préstamo hipotecario equivalente al 80 % del valor del inmueble y un préstamo personal para cubrir el 20 % del inicial, ambos respaldados por certificaciones bancarias.

En el comunicado, donde adjuntó sus pruebas sobre su defensa, el destituido rector del ITLA hace varios días por el presidente Luis Abinader dijo que mantiene obligaciones de pago vigentes, con un saldo pendiente superior al 95 % del capital financiado y un plazo restante de 18 años, y aclaró que el inmueble, de 105.43 metros cuadrados, no corresponde a un penthouse, como se ha ventilado en algunos medios de comunicación.

“En cuanto a la referencia a un vehículo adquirido en años anteriores, es importante aclarar que dicho bien fue financiado mediante un préstamo bancario, posteriormente vendido en el año 2025, y que el producto de esa venta fue destinado a saldar íntegramente la obligación correspondiente, permaneciendo el remanente en una cuenta de ahorros, tal como consta en las certificaciones bancarias disponibles”, dijo Féliz.

“De igual manera, la referencia a una sociedad mercantil, constituida en la provincia Pedernales, jamás se materializó en una actividad operativa; no pasó de ser una simple idea de emprendimiento juvenil, nunca realizó una sola venta de negocio”, añadió.

Féliz dijo también: “Soy un joven de 29 años, proveniente de una familia de principios”. E indicó: “Tengo lo que cualquier persona sin mayores responsabilidades familiares, responsable económicamente, con mínima educación financiera y con ingresos similares a los que honradamente percibí durante casi seis años puede tener: un apartamento y un vehículo (que ya no poseo), ambos adquiridos bajo financiamientos bancarios”.