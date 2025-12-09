Valdez se reunió con Gigantes, Mets y Orioles

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

MLB.COM Según Jon Paul Morosi de MLB Network, los Gigantes, los Mets y los Orioles se reunieron con el dominicano Framber Valdez en las Reuniones de Gerentes Generales del mes pasado. Con Dylan Cease fuera del mercado tras firmar con los Azulejos, Valdez —quien posee una efectividad de por vida de 3.36 en 1,080.2 innings— tiene un buen argumento para ser el mejor abridor disponible.

El zurdo Framber Valdez se decidió por la agencia libre

En cuanto a San Francisco, ha habido informes mixtos sobre si los Gigantes buscarán abridores de alto nivel como Valdez o si optarán por agentes libres de menor costo. Buster Olney de ESPN y Andrew Baggarly de The Athletic han informado que San Francisco parece estar interesado en opciones de menor precio en lugar de pitchers como los zurdos Valdez.

Los Gigantes también podrían estar activos en el mercado de cambios, con el prospecto top Bryce Eldridge como una posible opción, según Shayna Rubin de San Francisco Chronicle. También los Mets estarían en su búsqueda.