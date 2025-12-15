Bolivia arrasa en justa Racquetbol

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Bolivia apeló a su condición de referente suramericano de Racquetbol al conquistar de manera inapelable el Campeonato Mundial Juniors Santo Domingo 2025, que culminó el fin de semana con 300 atletas de 15 naciones en la instalación para este deporte del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Pendiente de que la Federación Internacional emita la puntuación final, la delegación boliviana obtuvo victorias en 14 pruebas (nueve en individual y cinco en dobles), por cinco de México y dos de Costa Rica.

Luego de la jornada final se procedió al acto de entrega de las medallas y trofeos, que encabezaron los presidentes de la Federación Internacional de Racquetbol, el uruguayo Osvaldo Maggi; de la Federación Dominicana, Rafael Fernández; del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista y de Centro Caribe Sports, Luis Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).

En las categorías desde U16 a la U21 de ambas ramas, en individual y dobles, el torneo se denominó Copa Mundo y desde U14 hasta la inferior, U10, se entregó la Copa Spirit.

En la justa participaron Argentina, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Chile, Colombia y Cuba.