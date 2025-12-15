La ganadería de carne de República Dominicana tiene un futuro prometedor a nivel mundial

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

La ganadería de carne tiene un futuro prometedor a nivel mundial porque su producción ha disminuido en los últimos años debido a prolongadas sequías en los países que producían, como Estados Unidos, Brasil y Australia.

Al hacer esas afirmaciones, el doctor Marcelino Vargas explica que el poder adquisitivo se ha incrementado en muchos países. Por ejemplo, China ha sacado de la pobreza a 800 millones de habitantes en los últimos 30 años, lo que significa un mayor consumo de alimentos.

Algo similar ha ocurrido en otros países asiáticos y de otros continentes. Se considera que el próximo año, la carne de res tendrá un aumento significativo de precio en el primer semestre.

Marcelino, productor de carne y leche, señala que a final de octubre este país había exportado 10 millones de libras de carne de bovinos a Estados Unidos y a otras naciones y todo parece indicar que Nicaragua próximamente tendrá problemas para exportar carne a Estados Unidos, “por lo que nosotros debemos aprovechar gran parte de ese mercado”.

Además, recuerda que el turismo en República Dominicana se ha incrementado significativamente, lo que asegura un mayor consumo interno de alimentos, incluida la bovina.

Manifiesta que el país aumenta cada año la importación de cortes especializados. En el 2024, se importaron 130 millones de dólares de estos cortes. “Por tanto, es necesario que nos preparemos para que en los próximos años podamos producir gran parte de esos cortes”.

Dijo que hay gran interés que el gobierno, a través del Banco Agrícola, inicie en el primer trimestre del año entrante un gran proyecto de estímulo al incremento significativo de la producción de carne de res a nivel nacional, comenzando por la Región Este.

Vargas dijo que el proyecto debe ser participativo para desarrollarlo en los próximos 5 a 7 años, con el propósito de que no se interrumpa durante el tiempo de ejecución.

En este caso el Bagrícola otorgaría préstamos a los productores a siete años, con dos años de gracia y cinco años para pagar el capital a un interés de 6%, para aumentar la producción y asegurar el pago del préstamo.

“Sabemos que el Bagrícola está en disposición de desarrollar este proyecto y otros que contribuyan a la producción nacional y a la exportación”, expresa el especialista en producción de carne y leche.

El asesoramiento técnico va dirigido a modernizar tres aspectos fundamentales: primero, el buen manejo de los pastos, forrajes y los potreros principalmente. Además, “debemos mejorar los potreros o la yerba de corte con pastos de crecimiento rápido, alto rendimiento nutritivo y que sean resistentes a las sequías”.

“Es fundamental obtener animales de alto potencial genético en nuestro clima tropical. Para lograrlo debemos cruzar el ganado Brahman o Senepol con las razas europeas de carne, como Angus, Charolais, Simmental y Hereford o cualquier otra raza similar. Hoy funcionan los trihíbridos. En este caso, sería obtener un animal 25% Brahman, 25% Senepol y 50% Angus, lo que se logra con un programa de inseminación artificial a nivel nacional, además de un buen programa de trasplante de embriones”.