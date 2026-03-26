Boxeo RD se alista para Copa Mundial de Brasil

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Los púgiles de República Dominicana se alistan para su participación en la Copa Mundial de Boxeo, a celebrarse en Foz do Iguaçu, Brasil, del 20 al 26 del próximo mes (abril).

Antes, los boxeadores dominicanos instalarán una base de entrenamientos en la misma ciudad en ruta a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El entrenador Armando Hernández explicó que los miembros de la preselección nacional participarán de un campamento entre los días del 6 al 18 de abril y que inmediatamente finalice esta etapa de la preparación se trasladarán a la Copa Mundial.

Expuso que en el campamento estarán 15 pugilistas de República Dominicana, 11 de los cuales son del sexo masculino.

La delegación la completan cinco entrenadores y un fisioterapeuta.

El cuerpo de entrenadores dominicanos que estarán en el campamento de Brasil lo encabeza el mismo Armando Hernández y completan Eudis Méndez, Gregorio Santos, Simeón Sánchez (Danny) y Eduard Ricard Feliz.

Para la Copa Mundial se unirá, en calidad de delegado, el señor Rafael Viloria, miembro del comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Boxeo.

Hacia la Copa Mundial

La escuadra que representará al país en la Copa Mundial quedó integrada por Danny Cáceres (50 kilogramos), Fredelin De los Santos (55), Angel Estrella (60), Miguel Angel Encarnación (65), Ricardo Cuello (70), Noel Pacheco (80), Patricio Polonia (90) y José Agustin Triset (Más de 90). En femenino, la representación dominicana estará a cargo de Esther Jiménez (51), Génesis De la Rosa (57) y Katherine Veras (60).

De acuerdo con Armando, el campamento será de gran utilidad tanto para la Copa Mundial como para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.