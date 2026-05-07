Bucks enfocado en futuro de Giannis

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MILWAUKEE. El copropietario de los Milwaukee Bucks, Jimmy Haslam, afirma que le gustaría tener resuelto el futuro de Giannis Antetokounmpo antes del draft de la NBA del próximo mes.

Haslam habló ayer miércoles junto al gerente general Jon Horst en una conferencia de prensa en la que se presentó a Taylor Jenkins como el nuevo entrenador de los Bucks. Antetokounmpo ha pasado toda su carrera de 13 años con los Bucks, pero existe la posibilidad de que abandone Milwaukee tras una temporada frustrante y marcada por las lesiones.

"Simplemente creo que el momento previo al draft es el más natural", dijo Haslam. "Porque si Giannis termina jugando en otro lugar, necesitamos contar con una buena cantidad de activos. Esa es la labor de Jon. Y si se queda aquí, entonces se construye el equipo de una manera diferente".

Antetokounmpo ha declarado reiteradamente que le gusta jugar allí.