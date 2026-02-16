"El mayor logro de mi carrera", Bartolo Colón habla sobre el Salón de la Fama del Beisbol Latino

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El ex lanzador dominicano Bartolo Colón aseguró que elegido para el Salón de la Fama del Beisbol Latino es el mayor logro que ha alcanzado en carrera profesional y que siente honrado de compartirlo con su familia y allegados.

"Me siento bien contento, Cuando le conté a mi padre y mi esposa, me sentí muy bien. Se siente bien para mi, ser dominicano y llegar al Salón de la Fama Latino", expresó el dominicano al ser entrevistado por el periodista deportivo Héctor Gómez.

Colón lamentó no poder llevar a su padre a la ceremonia por motivos de salud, pero reveló que su padre se siente orgulloso por la hazaña de su hijo.

Bartolo se unirá a los dominicanos Miguel Tejada y Julio César Franco, al venezolano Francisco Rodríguez y el mexicano Adrián González, leyendas que dejaron una huella imborrable en las Grandes Ligas.

Colón, apodado cariñosamente como "Big Sexy", ostenta el récord como el lanzador nacido en Latinoamérica con más victorias en la historia de las Grandes Ligas, con sus 248 triunfos.

Apoyo de los Mets

"Al principio, los fanáticos no era muy pegados conmigo. Pero, al ver mi carisma la lomita, ellos comenzaron a reaccionar y apoyarme, Cada día se acercaban más fanáticos y ellos fueron los que me apodaron como el "Big Sexy", exclamó.

Se quedo con la "espinita" del volver a Grandes Ligas

El dominicano reveló que lamenta el hecho de haberse quedado corto del récord de innings lanzados por un pitcher dominicano en Grandes Ligas y que intentó de todo por volver a las Mayores.

"Yo le dije a mi agente que le dijera los equipos que yo hasta de gratis pitchaba. Yo estaba dispuesto y hable con varios equipos. Pero al final no se pudo. Sin embargo, me siento alegre de lo pude lograr en mi carrera", añadió.