Edgecombe, Johnson y Lillard brillaron en las festividades

Los jugadores V.J. Edgecombe, Keshad Johnson y Damian Lillard acapararon los máximos honores en la apertura el pasado fin de semana de las festividades celebradas previo a la 75.ª edición del Juego de Estrellas de la NBA.

El novato de los Philadelphia 76ers, VJ Edgecombe, fue la gran figura del Rising Stars Challenge al guiar al Team Vince a una victoria por un punto sobre el Team Melo en el inicio del Fin de Semana del Juego de Estrellas de la NBA. Fue electo el JMV.

Lillard, ganó concurso tiros de tres.

A pesar de estar de baja mientras se recupera de una rotura del tendón de Aquiles, Damian Lillard, de Portland Trail Blazers, conquistó el concurso de triples del All Star. Lillard consiguió 29 puntos en la última ronda para superar a Devin Booker, de Phoenix Suns

De su lado, el alero Keshad Johnson, de Miami Heat, ganó el concurso de donqueos tras vencer a Carter Bryant, de San Antonio Spurs.