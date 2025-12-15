¡No cae en gancho! Juan Soto no toma nada, sin hablar con su médico

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Juan Soto, el pelotero más rico de las Grandes Ligas, se sentó con Luz García en su Pódcast y trató temas de interés.

Se presentó calmado, maduro, con reflexión positiva, apego a la familia y feliz de sus logros.

Cuando se le tocó el tema de su salida de los Yankees y las posteriores críticas y abucheos de los fanáticos, Soto respondió con altura.

“Los Yankees son una tremenda organización y allí viví muchos momentos bonitos. Creo que los descontentos fueron un desahogo, a mí me fue bien allá y les molestó que me fuera”, dijo Soto.

En un tono calmado, Soto expresó que lo entendía, no permitió que eso lo perturbara y no tiene rencor contra nadie de los Yankees.

Se cuida del peligro

Luz García le preguntó sobre los temas de uso de esteroides, cambio de edad y apuestas de algunos jugadores.

Sobre eso dijo:

“Vengo de una familia muy seria y evito defraudar. Hasta gripe que tenga llamo a un tío mío que es médico y todo lo que tomo es bajo supervisión para no tener problemas”, dijo Soto.

Reveló que una vez tuvo una gripe prolongada y le recomendaron un medicamento, que al verificar su contenido tenía algo que pudo crearle un problema, pero que su tío lo alertó.

“No me perdonaría fallar”, dijo Soto.

La estrella dominicana del béisbol Juan Soto junto a la reconocida comunicadora Luz García.

Un hombre de familia

Soto creció en Herrera y vivió allí hasta los 16 años.

“Me manejé con mucho cuidado, alejado de la delincuencia, en medio de precariedades, pero siempre concentrado en mis metas”, dijo.

Reveló que para lograr sus metas ha tenido que aplicar muchos sacrificios como alejarse de fiestas, cenas y de sus amigos.

“Desde los 6 años estoy en el béisbol y sabía que lograrlo no sería fácil por lo que me dedico para no fallar”.

Su preparación

Soto reveló que no cree en cábalas. Su rutina es trabajar duro, levantarse temprano, escuchar música, aislarse y analizar cada cosa que debe hacer durante un juego.

No conoce la tristeza

Soto dijo que se presentan momentos difíciles, pero nada le quita su felicidad.

“Estoy en Grandes Ligas. Ese es el sueño de millones de jóvenes y logré, eso me hace feliz”, dijo Soto.

¿Vale 765 millones?

“Todo el mundo tiene una opinión sobre si valgo 756 millones. Respeto lo que piense cada gente, pero en la vida todo es dependiendo cómo tú lo veas”.

Lo que come

Soto se cuida mucho y tiene un chef que le cocina todo.

Se alejó de las comidas procesadas y prefiere alimentos naturales para proteger su cuerpo.

