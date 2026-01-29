“Canelo” Alvarez vs Juan Soto. ¿Quién obtuvo mayores ingresos en 2025?

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Alvarez y el beisbolista dominicano Juan Soto figuran en el Top 10 de los deportistas del mundo que registraron mayores ingresos en 2025.

Junto a Lionel Messi, el astro del fútbol argentino, Alvarez y Soto son los únicos latinos que figuran en el ranking global.

De acuerdo con el reciente ranking de Sportico, entre los latinos, “Canelo” Alvarez fue el que registró mayores ingresos, por encima del dominicano Soto, dueño del contrato más lucrativo en la historia del béisbol de Grandes Ligas. También superó a Messi.

Según Sportivo, que clasifica a los deportistas con mayores ingresos del planeta, el boxeador mexicano acumuló ganancias por 137 millones de dólares durante el 2025, sólo detrás del futbolista Cristiano Ronaldo.

De ese total, 125 millones de dólares corresponden a ingresos deportivos y 12 millones a patrocinios comerciales.

El mexicano Saúl “Canelo” Alvarez es el boxeador más cotizado del mundo

Gran parte de los ingresos del “Canelo” Alvarez derivan del contrato que firmó en febrero de 2025 con Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, por cuatro peleas y 325 millones de dólares.

Juan Soto

Por su parte, el beisbolista dominicano Juan Soto ocupó el cuarto lugar del ranking, con ingresos totales de 129,2 millones de dólares en 2025.

De esa cifra, 122 millones provinieron de su salario y siete millones de contratos publicitarios.

Las ganancias del jardinero de los Mets de Nueva York están ligadas al contrato histórico que firmó en 2024 por 15 años y 765 millones de dólares. Además, recibió un bono de 75 millones de dólares por firmar el acuerdo.

Top 5 de mejores pagados.

1. Cristiano Ronaldo (fútbol) US$260 millones; 2. Saúl “Canelo” Álvarez (boxeo), 137 millones; 3. Lionel Messi (fútbol), 130 millones; 4. Juan Soto (béisbol), 129,2 millones; 5. LeBron James (baloncesto), 128,7.