Paso a paso: ¿Cómo presentar una denuncia laboral en República Dominicana?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Presentar una denuncia laboral en la República Dominicana es ahora más accesible gracias al Sistema de Denuncias Laborales (SIDEL) del Ministerio de Trabajo.

Esta plataforma permite que cualquier ciudadano reporte violaciones al Código de Trabajo de manera digital, eliminando la necesidad de traslados físicos iniciales y garantizando la confidencialidad.

A continuación, te presentamos paso por paso cómo puedes realizar tus denuncias laborales y los detalles que debes tener en cuenta.

Pasos para realizar la denuncia

El proceso se realiza de manera sencilla a través del portal oficial del Ministerio de Trabajo:

1. Dirigirse a la sección de SIDEL en la página web oficial: mt.gob.do.

2. Ingresar el RNC de la empresa. El sistema autocompleta la razón social y actividad económica para mayor precisión.

3. Seleccionar el tipo de falta laboral y describir brevemente los hechos, indicando la fecha de ocurrencia (máximo 15 días hábiles atrás).

4. Adjuntar pruebas documentales en formatos PNG, JPG o PDF (máximo 10MB por archivo), como volantes de pago o contratos.

5. Completar y enviar el formulario. Tenga en cuenta: El denunciante puede elegir realizar el reporte de forma anónima.

¿Qué se puede denunciar en SIDEL?

El sistema está diseñado para canalizar diversos tipos de irregularidades, entre las que destacan:

- Falta de pago de salario mínimo, retrasos o no pago del salario de Navidad (Regalía Pascual).

- Excesos de las 44 horas semanales legales sin el debido pago de horas extras.

- No pago de la participación en las utilidades de la empresa.

- Negación de permisos por matrimonio, fallecimiento de familiares directos o paternidad.