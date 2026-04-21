Precio del dólar en RD: variación en las últimas semanas y tendencia actual

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El dólar estadounidense se ha mantenido en torno a los RD$59 en las últimas semanas, mostrando ligeras variaciones que reflejan tanto la estabilidad del peso dominicano como las presiones externas derivadas de la coyuntura internacional.

De acuerdo con los registros del mercado cambiario, la cotización actual se sitúa en RD$59.56 por cada USD, lo que representa una leve baja respecto al cierre previo de RD$59.99. En el último mes, la moneda norteamericana ha mostrado un incremento de 1.22 %, mientras que en los últimos seis meses se observa un descenso acumulado de 6.02 %.

DolaresFélix Rojas

La tendencia anual revela estabilidad, con una variación mínima de apenas 0.02 %, manteniéndose dentro de un rango de RD$58.25 a RD$64.24.

Tendencia del dolar USD, en RD - Realizado con herramienta FlourichLency Alcantara

La entrada constante de remesas, el dinamismo del turismo y las medidas del Banco Central han contribuido a sostener la fortaleza relativa del peso dominicano. Sin embargo, advierten que factores externos como los conflictos en Medio Oriente y las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos podrían generar presiones en los próximos meses.

Para importadores y exportadores, el nivel actual ofrece cierta previsibilidad, aunque se recomienda mantener vigilancia sobre la evolución del mercado internacional y las políticas monetarias globales.