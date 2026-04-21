TSE y UNIR fortalecen formación profesional con nuevo plan de becas académicas

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El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), acuerdan capacitar a sus colaboradores y familiares en grados y maestría a través del Programa de Becas y Beneficios Corporativos de la alta casa de estudios, con el objetivo de facilitar el acceso a educación superior de calidad.

Así quedó establecido en la firma de un acuerdo suscrito por el presidente del TSE, magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, en representación de la alta corte y por la UNIR y en representación de su director el licenciado Moisés Moya Hernández, participó la señora Nora Rubirosa, gerente de Relaciones Internacionales para la República Dominicana.

El convenio establece la disponibilidad de carreras de grados y maestrías 100% virtuales, con becas que oscilan entre un 40% y un 60% del costo total, aplicables a programas académicos impartidos por las instituciones que integran el Grupo Proeduca, al que pertenece UNIR, con reconocimiento en España, México y Estados Unidos.

Esta iniciativa permitirá que los colaboradores del TSE y sus familiares hasta el segundo grado puedan acceder a una amplia oferta académica en modalidad virtual, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación para su formación profesional continua.

El TSE, como órgano constitucional autónomo, reafirma con este acuerdo su compromiso con el desarrollo integral de su capital humano, promoviendo oportunidades educativas que contribuyan al fortalecimiento institucional y al crecimiento profesional de su personal.

De acuerdo con lo establecido, el Tribunal se encargará de difundir a través de sus canales internos las convocatorias de los programas académicos que inician en marzo y octubre de cada año, mientras que UNIR facilitará el acceso a las inscripciones y beneficios correspondientes.

El convenio no implica compromisos económicos para el TSE, ni establece una cantidad mínima de participantes, limitándose a garantizar el acceso a estos beneficios educativos para quienes deseen aprovecharlos.

Con esta alianza estratégica, el Tribunal Superior Electoral continúa impulsando iniciativas que favorecen la capacitación y el desarrollo académico de sus colaboradores, en consonancia con su misión de fortalecer la institucionalidad democrática en la República Dominicana.

Sobre las instituciones

El Tribunal Superior Electoral (TSE), en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, tiene la responsabilidad de garantizar la legalidad de los procesos electorales y contribuir al fortalecimiento del sistema democrático.

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), es una universidad legalmente constituida y reconocida oficialmente en España y México, que se distingue por sus estudios a través de internet y cuyo funcionamiento se asienta esencialmente en las tecnologías de la información y de las comunicaciones y realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos.