Carlos Adames retiene faja; pone su mirada en “Canelo”

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El dominicano Carlos Adames (Caballo Bronco) se consolidó como campeón mediano (160 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al derrotar de forma contundente, decisión unánime, al estadounidense Austin Williams en pelea celebrada el pasado sábado en Orlando, Florida.

Se trata de la tercera defensa que el nativo de Elías Piña hace de la faja mundial desde que el 8 de octubre de 2024 fue elevado a campeón absoluto (regular) por el CMB.

Antes, el 8 de octubre de 2022, el nativo de Elías Piña se convirtió en campeón interino de la división, tras derrotar por nocaut en cinco asaltos al mexicano Juan Macías Montiel, condición que revalidó el 23 de junio del 2023 con una victoria ante el estadounidense Julian Williams, a quien despachó en nueve rounds.

Desde que fue elevado a campeón absoluto, Adames ha defendido el título contra Terrell Gausha, de quien dispuso por decisión (junio 2024); el británico Hamzah Sheeraz, con quien logró un polémico empate en Arabia Saudita (febrero de 2025) y frente a Austin Williams, a quien le ganó el sábado.

El triunfo del sábado fue contundente, con tarjetas de 118-110, 117-109 y 117-109. Con esta victoria, Adames elevó su récord a 25-1-1 con 18 nocauts. Permanece invicto desde su ascenso a la categoría de peso mediano, siendo su última y única derrota ante Patrick Teixeira en una pelea por el título interino de peso superligero (140 libras).

Tras la victoria, Adames declaró que ahora irá tras el mexicano Saúl “Canelo” Alvarez.