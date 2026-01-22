Carlos Alcaraz evita sobresaltos y se instala en tercera ronda

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El segundo partido oficial de la temporada de Carlos Alcaraz supuso un nuevo paso en el trayecto hacia su primer éxito en Melbourne resuelto con un firme triunfo ante el alemán Yannick Hanfmann al que superó en tres sets después de dos horas y 44 minutos.

Espera adversario el murciano en el siguiente tramo que saldrá del choque entre el estadounidense Michael Zheng y el francés Corentin Moutet. Mientras, asume su estancia por cuarta vez en los dieciseisavos de final del primer Grand Slam del año, el único major del que carece su historial y que tiene entre ceja y ceja. Fue de menos a más el español de 22 años que salió airoso, respondió con seriedad a los contratiempos que tuvo en el primer parcial, el más enrevesado en el partido. Fue cuando perdió su saque y el germano, con buenos golpes y batallador, se situó con una ventaja de 3-1 y el set de cara.

Nunca ha estado en una tercera ronda de un grande el jugador de Karlsruhe, de 34 años ya, que tira de experiencia, ahora en el puesto 102 del ránking y que lo máximo que logró fue el puesto 45 de julio del 2023 y que buscó su momento. Lo tuvo cerca aunque solo en el primer set.

Hasta que el español se asentó y en cuanto pudo enderezó la situación para igualar la manga (3-3). Fue ese el único momento de apuro de Alcaraz y salió airoso de un primer parcial que se alargó durante 78 minutos. Ya no hubo más. No perdió más su saque en el encuentro ante un rival que después decayó aunque siempre buscó su momento. Sin embargo, careció de la convicción de entonces y fue siempre.