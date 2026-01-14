Cibao FC choca hoy con O&M en la Liguilla LDF

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cibao FC visita hoy a la Universidad O&M, en la segunda jornada de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), evento que tiene especial dedicatoria al propulsor deportivo de esta disciplina doctor José Rafael Abinader. El encuentro entre ambos onceno está previsto para comenzar a las 3:30 de la tarde, teniendo de escenario el estadio Panamericano. Cibao FC viene de imponerse a los Delfines del Este 1-0 el pasado sábado en su estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

El gol de los campeones defensores fue anotado por el colombiano Rivaldo Correa al minuto 31, siendo suficiente para los dirigidos por Junior Scheldeur llevarse la victoria y sumar los tres puntos.

La portería del onceno naranja, defendida por Miguel “Pichi” Lloyd colocó una barrera en el arco naranja, repeliendo todo los intentos de goles de los cetáceos. Mientras que la Universidad O&M cayó por goleada 3-0 el domingo frente al Club Atlético Pantoja y todavía no puntea en la Liguilla. En la primera jornada de la Liguilla, también se anotó victoria 2-0 El Moca FC sobre Salcedo FC.

Con el gol anotado por Rivaldo Correa ahora suma 3, mientras que el líder del equipo sigue siendo Ángel Pérez con 8 goles, Edwarlyn Reyes lleva 4.