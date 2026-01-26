Cientos de niños participan en clínica de Fedom

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago. Cientos de niños procedentes de las 14 provincias del Cibao participaron el pasado sábado en la clínica de formación regional celebrada en el estadio Cibao.

La clínica forma parte del programa de acercamiento comunitario y legado deportivo que impulsan la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), la gerencia de la selección dominicana que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y la Major League Baseball (MLB).

La jornada reunió a 340 niños de entre 8 y 10 años, provenientes de las provincias Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal y Duarte.

Además, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Samaná, Montecristi y Santiago. Todos formaron parte de una experiencia diseñada para fortalecer los fundamentos del juego y promover valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la convivencia.

Entre los asistentes estuvieron: Pedro Martínez, Tony Peña, Miguel Tejada, Ezequiel Durán, Luis Polonia, Hansel Alberto, Webster Rivas, Alberto Castillo, Joaquín Benoit, Leury García y Steward Berroa.

Peloteros y expeloteros de Grandes Ligas y de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) participaron y compartieron con los niños sus experiencias en el juego, resaltando la importancia de la disciplina, la preparación y el compromiso dentro y fuera del terreno.

El evento estuvo encabezado por Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom); Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y Henry González, director de Operaciones Internacionales.

Los jugadores participaron de manera activa en las estaciones de trabajo, intercambiaron impresiones con los niños.