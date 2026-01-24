Senado garantiza apoyo celebración torneo de ABASADO

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, garantizó su apoyo total a la celebración del X Torneo de Baloncesto Superior de la Provincia de Santo Domingo (ABASADO), tras recibir a la comisión organizadora liderada por su presidente, el licenciado Ángel de la Cruz.

Ángel de la Cruz, quien además preside la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, encabezó el encuentro donde se presentaron los avances técnicos y logísticos del certamen.

Durante la reunión, el senador De los Santos elogió la capacidad gerencial de De la Cruz, asegurando que su liderazgo al frente del Comité Organizador es una garantía para el éxito y el brillo de esta décima edición.Comisión de alto nivel

En la visita oficial participaron también William Cabral Lugo, presidente de la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo (ABASADO), y el "Inmortal del Deporte", Víctor Hansen.

Ambos resaltaron que la articulación lograda por Ángel de la Cruz entre el sector deportivo y el institucional fortalece la estructura de la máxima justa del baloncesto provincial. El torneo inicia el 4 de marzo.