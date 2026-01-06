COD espera fallo apelación sobre sanción Federaciones

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El representante legal del Comité Olímpico Dominicano, el doctor José Alberto Ortíz, reveló al diario HOY que espera entre febrero y marzo el fallo de la justicia sobre la apelación hecha a la sentencia de abril de 2025 que anuló las suspensiones de cuatro federaciones deportivas.

El doctor Ortíz declaró de manera textual en un mensaje de texto lo siguiente: “Ese proceso concluyó el 26 de noviembre de 2025 en la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del DN”, subrayó.

Para más adelante afirmar: “Estamos esperando sentencia para el mes de febrero o marzo”.

Expuso que regulamente a finales de cada año, por las festividades navideñas, el Poder Judicial entre en un receso en varios días y hay que esperar siempre los primeros días de enero próximo para comenzar a ver el avance de los casos.

Se recuerda que el 23 de abril de 2025, la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional anuló las resoluciones del Comité Olímpico Dominicano (COD) donde suspendían a las Federaciones de Bádminton, Esgrima, Tiro, Surfing y Pentatlón Moderno.

La sentencia, emitida por la jueza Raquel Astacio Mercedes, da lugar a una demanda de nulidad interpuesta por estas entidades a través de su abogado, el doctor Ronald Santana.

Las decisiones fue tomada por el COD los días 11 de julio de 2023 y 20 de julio de 2024. La magistrada dijo que dichas resoluciones violaron el debido proceso, según lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Constitución dominicana, señalando que las federaciones afectadas no fueron informadas de los cargos en su contra, no fueron juzgadas por un tribunal disciplinario, ni se les dio la oportunidad de defenderse.