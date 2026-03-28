COD posesiona Jefatura de Misión para JJCC 2026

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El comité ejecutivo del Comité Olímpico Domingo (COD) designó a José Mera como Jefe de misión de la delegación quisqueyana que representará al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Mera, quien es tesorero del COD y presidente de la Federación Dominicana de Tiro al Plato, manifestó que asume el reto como un compromiso.

Junto a Mera, han sido designados como subjefes de misión José Luis Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Karate y Víctor Tejeda, titular de la Federación de Remo y Canotaje.

El ingeniero Gary Hernández, vocal del COD y presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa, también ha sido nombrado como el operativo económico.

“Agradezco la designación y la confianza del comité ejecutivo. Es un gran desafío, no solo por el tamaño de la delegación, sino por los diferentes escenarios de competición”, señaló Mera. La presentación oficial estuvo a cargo del ingeniero Garibaldy Bautista y el licenciado Luis Chanlate, presidente y secretario general del COD, respectivamente.