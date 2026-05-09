Coopunión da inicio a su tradicional feria de las madres

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

Con la presencia de diversas personalidades ligadas al desarrollo de la zona, la Cooperativa La Unión dio inicio a su tradicional Feria de las Madres, la cual se desarrolla en el parque de dicha institución crediticia y de servicios.

La actividad fue presidida por la presidenta del Consejo de Admiración y la Gerente General, las señoras Yudelka Jiménez y Ramona Gil, quienes expresaron que esta feria, la cual cada año realiza la entidad, se lleva a cabo para llevar soluciones en diferentes ámbitos a las madres de las provincias, Hermanas Mirabal, Duarte y María Trinidad Sánchez.

En ese sentido, Jiménez valoró la presencia de las personalidades presentes a las cuales le manifestó su agradecimiento por su presencia en dicha actividad, la cual se enmarca dentro de los que son las líneas estratégicas de Coopunión, de agradar a las madres de la región con todo tipo de facilidades.

De su lado, Ramona Gil dijo, que, como presidenta del Consejo de Administración, se siente complacida por el respaldo que cada año viene teniendo dicha feria, la cual es ya una tradición que cada año lleva a cabo la Cooperativa La Unión.

En el acto, habló también la encargada de mercadeo, la señora Yulisa Pichardo de Castillo, la cual manifestó que la Feria de las Madres Coopunión 2026, nace como un espacio pensado darles la oportunidad a las madres, donde cada oportunidad, facilidad y detalle han sido preparados con el propósito de contribuir al bienestar y la comodidad de sus familias.

“Hoy nos reunimos no solo para dar apertura a una feria, sino para celebrar el amor, la entrega y el sacrificio de esas mujeres extraordinarias que día tras día sostienen nuestras familias con fortaleza, ternura y esperanza. Cada madre representa el corazón del hogar, la inspiración de nuestros sueños y el ejemplo más puro de entrega incondicional”, dijo Pichardo.

La bendición del inicio de dicha feria que se lleva a cabo en el parqueo de dicha institución, fue realizada por el cura de la parroquia San Evangelista de Salcedo, reverendo Manuel Díaz, y en la misma además de las personalidades mencionadas, estuvieron presentes, otros directivos de los demás consejos que componen dicha cooperativa.

Dentro de la Feria Coopunión 2026 participan más de una veintena de casas comerciales no solo de la provincia Hermanas Mirabal, sino de toda la región nordeste, y en la misma se ofertan desde computadoras, utensilios para el hogar, motores, pasolas y más.