Colombia se corona en Iberoamericano de boliche en SBC

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La selección de Colombia conquistó la Copa XIV del Campeonato Iberoamericano de Boliche Santo Domingo 2026, tras acumular 248 puntos y dominar los eventos en las divisiones juvenil y adulto, ramas masculina y femenina.

La delegación colombiana estuvo integrada por María José Rodríguez, Juliana Franco, las juveniles Verónica Osorio y Nicole Ortiz; en masculino compitieron Alejandro Ospina, Alfredo Quintana, Juan Hernández y Oscar Rodríguez.

El medallero por países dejó a Guatemala en segundo lugar con 212 puntos y a Costa Rica tercera con 204. El equipo A de República Dominicana totalizó 133 puntos y aportó tres medallas de bronce, todas en la modalidad de sencillos: Wascar Cavallo en masculino, Aumí Guerra en adulto y la juvenil Letizia Santos, en femenino.

El torneo se desarrolló del 12 al 19 de este mes en el Sebelén Bowling Center.

El presidente de la Federación Dominicana de Boliche, Francis Soto, expresó su satisfacción por el alto nivel competitivo y la organización del evento: “Además del éxito deportivo, este campeonato es clave en la preparación de nuestros atletas con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026”.

Luego de finalizar las competencias se llevó a cabo la premiación.

El inmortal del Deporte Rolando Sebelén, felicitó a los miembros de las selecciones en el torneo.