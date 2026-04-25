35 peloteros RD han pegado Hrs

Publicado por Junior Matrille Creado: Actualizado:

Un total de 35 jugadores dominicanos han conectado al menos un cuadrangular en la actual temporada de Grandes Ligas.

La ofensiva ha sido encabezada por el bate de Elly de la Cruz quien ha pegado ocho, Oneil Cruz siete, Junior Camirero y José Ramírez seis jonrones cada uno.

Juan Soto regresó y los Mets ganaron

Juan no solo es el mejor bateador de los Mets de NY, sino el alma y mayor inspiración para el resto del equipo, su regreso a la alineación en la noche del miércoles demostró todo eso y un poco más además que lograron salir de la mala racha de 12 derrotas consecutivas, tras vencer a Minnesota 3-2.

Vladimir Guerrero en paz

Lo de Vladi es claro, muchos se fijan en la falta de cuadrangulares, ya que ha conectado solo dos, pero hay muchos otros factores que me hacen ver un mejor bateador que antes.

Se nota en paz, tranquilo en el home, su promedio sobre .330 y OBP sobre los .425 es una demostración de que todo marcha bien con el dominicano, de hecho, mejor de lo que muchos pueden pensar, los jonrones llegarán, pues Vladi lo que más tiene es fuerza.

La LNB arrancó bien

La Liga Nacional de Baloncesto inició su temporada muy bien, con nueve equipos, y dos claros favoritos del público, los Gigantes de San Francisco y Metros de Santiago, ambos con marca de 4-0 y claramente superiores al resto, por lo menos en lo que va de la temporada así se ve.

Pero no hay duda es un gran torneo, ya la fanaticada dará respaldo.