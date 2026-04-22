Abinader, Kelvin y las obras

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, me invitó ayer a conocer su nuevo proyecto llamado Los Juegos Interbarriales.

¡Me encantó la idea!

Van a involucrar a jóvenes de casi 200 barrios de la capital.

Habrá seguridad, premios y un alto nivel de convivencia en el baloncesto.

Decía Kelvin, que el propio presidente de la República, Luis Abinader, le recomendó esos juegos.

Habrá un par de millones de pesos en premios, mucha utilería, y lo más importante, quitarle jóvenes a la delincuencia.

Cruz dijo que aspira a que cada proyecto que crea, o rescata, se quede para siempre aunque en el futuro no sea ministro de Deportes.

¡Excelente postura!

Luego llegó el recorrido del presidente

Tres horas después llegó al Centro Olímpico el presidente Luis Abinader.

Junto a Ito Bisonó, Garibaldy Bautista, Luisín Mejía y José Monegro, pasó revista de las obras.

Cuando se solicitó la sede, Abinader grabó un video garantizando que cumpliría con todo lo necesario, arrancando con las obras.

Hasta el momento el mandatario va cumpliendo.