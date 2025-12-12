Alerta con el tiempo de los juegos

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Soy un defensor de las iniciativas de Vitelio Mejía, pero cuando hay algún tema también se lo digo para que se pueda corregir a tiempo.

El año pasado logramos una avance grande en lo referente a que los juegos duren menos.

Este año eso no ha funcionado bien.

Si por mi fuera, no importa que un juego dure cuatro o cinco horas.

¡Yo disfruto mi pelota!

Ahora bien, debemos pensar en la gente que vive lejos, que no tiene carro, que debe trabajar temprano y que hasta se expone a la delincuencia.

Vamos apretar otra vez ese tema de la duración de los juegos. Deberían durar entre 2:45 y no más de 3 horas.

A título personal pienso que todos los juegos deberían comenzar a las 7:05 de la noche.

Siempre habrá gente que llegará tarde al play sin importa la hora.

Si un juego comienza a las 7 de al noche y termina a las 10 entonces la gente podrá estar en sus casas a las 11 de la noche.

Les pongo como ejemplo que creo que solo el diario HOY está esperando los tres juegos de cada día, los otros diarios cierran temprano. Este es un comentario constructivo.